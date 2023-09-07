حقيقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة "الليلة"

استبعدت وسائل إعلام بريطانية إمكانية انتقال مهاجم ليفربول محمد صلاح إلى الدوري السعودي قبل إسدال الستار على الميركاتو الصيفي مساء الخميس.

انتهاء الميركاتو الصيفي:

ذكرت صحيفة أثيتلك البريطانية أن مهاجم ليفربول لن ينتقل إلى السعودية قبل الموعد النهائي في الساعة 10 مساءً الليلة.

حتى قبل ساعات من الموعد النهائي لسوق الانتقالات، لا يزال النجم المصري، على رأس اهتمامات اتحاد جدة السعودي، رغم رفضه عروض سابقة عدة من النادي.

وربما يكون الخميس "الفرصة الأخيرة" للاتحاد لإقناع محمد صلاح.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إن مدرب "الريدز" يورغن كلوب سيكون أكثر الأشخاص ارتياحًا بعد إغلاق الميركاتو السعودي".

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز العربية.

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