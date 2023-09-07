عاجل
كازينوهات وصالات قمار.. الإمارات تتحول إلى لاس فيجاس الشرق
الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حقيقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة "الليلة"

محمد صلاح
محمد صلاح

استبعدت وسائل إعلام بريطانية إمكانية انتقال مهاجم ليفربول محمد صلاح إلى الدوري السعودي قبل إسدال الستار على الميركاتو الصيفي مساء الخميس.

 

انتهاء الميركاتو الصيفي:

 

 ذكرت صحيفة أثيتلك البريطانية أن مهاجم ليفربول لن ينتقل إلى السعودية قبل الموعد النهائي في الساعة 10 مساءً الليلة.

 

 حتى قبل ساعات من الموعد النهائي لسوق الانتقالات، لا يزال النجم المصري، على رأس اهتمامات اتحاد جدة السعودي، رغم رفضه عروض سابقة عدة من النادي.

 

وربما يكون الخميس "الفرصة الأخيرة" للاتحاد لإقناع محمد صلاح.

 

 قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إن مدرب "الريدز" يورغن كلوب سيكون أكثر الأشخاص ارتياحًا بعد إغلاق الميركاتو السعودي".

 

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز العربية.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب:

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

مواد متعلقة

محمد صلاح وزيزو.. كواليس "ملحمة" الساعات الأخيرة بالميركاتو السعودي

ترشيح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. نادي ليفربول يحتفل بالحدث (شاهد)
الجريدة الورقية