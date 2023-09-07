ميكالي يعلن تشكيل المنتخب الوطني الأولمبي أمام روسيا للمحليين

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة منتخب روسيا للمحليين، المقرر إقامتها مساء الخميس على استاد السويس، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.





وينتظم منتخب مصر الأولمبي في معسكر مغلق حالي بالسويس خلال الفترة بين 4 سبتمبر وحتى الـ11 من الشهر ذاته ، على أن يخوض خلال فعالياته وديتين أمام منتخب روسيا للمحليين ، والثانية أمام نظيره الروسي الأولمبي.

ويخوض المنتخب الأولمبي اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: محمد السيد "سيحا".

خط الدفاع: محمد مغربي- أحمد عيد- حاتم سكر- أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - محمد طارق- محمد شحاتة- محمود صابر.

خط الهجوم: رأفت خليل- بلال مظهر.



كان المنتخب الوطني الأولمبي ، قد نجح في حسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ، بعد حصوله على فضية الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال النسخة الأخيرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني الأولمبي ، مواجهة أخرى مع نظيره أوزباكستان وديًا في شهر أكتوبر المقبل.



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