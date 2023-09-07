القنوات الناقلة لمواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

تترقب جماهير الكرة المصرية والأفريقية ، المواجهة الهامة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، المقرر إقامتها بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية.





وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، عن الملصق الدعائي لمواجهة السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري وتضمن الشعار رسومًا معبرة عن تراتث مدينة الطائف وما تشتهر به من جبال ومرتفعات.

العودة للتدريبات ..

على صعيد متصل يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته جماعية مساء بعد غدٍ السبت ، عقب فترة الراحة السلبية التي منحها السويسري مارسيل كولر للاعبيه لمدة 48 ساعة.

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة أمس الأربعاء بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

معسكر الأهلي الأخير بالنمسا ..

و خاض الفريق الأحمر تحت قيادة كولر معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.



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