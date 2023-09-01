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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

العام الدراسي الجديد| مبادرة لتوزيع ألف قطعة زي مدرسي في دمياط

عصام عمر رئيس مجلس
عصام عمر رئيس مجلس أمناء دمياط

أعلن المهندس عصام عمر، رئيس مجلس الأمناء بوزارة التربية والتعليم في دمياط، إطلاق مبادرة "ابنك ابني" قبل العام الدراسي الجديد. 

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وأوضح رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بوزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط أن مبادرة “ابنك ابني”  تستهدف توزيع ألف قطعة زي مدرسي مجانًا. 

ونوه رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم في دمياط بأن إطلاق مبادرة "ابنك ابني" يأتي بدافع الإيمان بالدور الوطني والخدمة المجتمعية. 

ولفت رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم في محافظة دمياط إلى توزيع الزي المدرسي بالمجان على طلاب المدارس الأيتام والحالات الخاصة. 

وذكر رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم في محافظة دمياط أن توزيع قطع الزي المدرسي يتم قبل بداية العام الدراسي الجديد من خلال إحضار صورة شهادة الوفاة. 

وذكر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، أن مجلس الأمناء هو الممثل الشرعى لأولياء الأمور والمعلمين. 

وأشاد وزير التربية والتعليم بدور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في التغلب على العديد من مشكلات العملية التعليمية والمجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023. 

وينتهي العام الدراسي الجديد يوم السبت 8 يونيو 2024، ويبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا. 

وينتهي الفصل الدراسي الأول  25 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024. 

وتبدأ إجازة نصف العام في العام الدراسي الجديد يوم 27 يناير 2024 ، وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

ويبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا. 
 


 

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