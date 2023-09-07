الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 8 أشهر

يقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الخدمات العلاجية لآلاف المرضى ويهتم بمتابعتهم بعد مرحلة التعافي وذلك عبر الخط الساخن رقم "16023" في سرية تامة.

مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ونستعرض في السطور التالية معلومات عن مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والخط الساخن خلال أول 8 أشهر من عام 2023.

تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 116 ألف و 66 مريض "جديد ومتابعة "منهم 11909 مريض من أبناء المناطق المطورة.

تنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

تقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

بلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 95.80 % .

بلغت نسبة الإناث 4.20 %.

بلغ عدد المراكز العلاجية لـ 28 مركز في 17 محافظة.

جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة.

جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات"دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان".

بلغت نسبة التعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة 38.33% .

بلغت نسبة التعاطي من سن 20 سنة حتى 30 سنة 37.84 %.

بلغت نسبة التعاطي من سن أقل من 15 سنة 13.30%.

يذكر أن الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استعرضت تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال أول 8 أشهر من عام 2023م.

وأضافت القباج أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.34% ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.32%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة .

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي..اكثر مواد التعاطي انتشارًا

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر مواد التعاطي جاءت كالتالي:

احتل الحشيش المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 37.09%.

وجاء تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 35.78 %.

ووصل الترامادول بنسبة 20.73 %، والتعاطي المتعدد" تعاطي أكثر من مادة مخدرة ".

جاءت المخدرات التخليقية "، الاستروكس والفودو والبودر والشابو "بنسبة 16.53%.

فيما لفت مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء ،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج .

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي..العوامل الدافعة للتعاطي

وأضاف "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت كالتالي:

أصدقاء السوء.

حب استطلاع.

مشاكل اسرية والتفكك الأسري.

وهم علاج المشاكل الصحية.

إدمان أحد أفراد الأسرة.

طرق توعية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من الطرق للتوعية والعلاج ومنها: