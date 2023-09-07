خلافات الجيرة تنهي حياة طفل بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، من حداد مسلح، مقيم بدائرة المركز، يفيد بتغيب نجله 10 أعوام عقب لهوه أمام المنزل.

وبعمل التحريات وجمع البيانات تبين وجود شبهة جنائية، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، مقيمة بذات العنوان.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وأهلية الطفل بسبب الجيرة، حيث انها استغلت تواجده أمام منزلها واستدرجته لمسكنها ووضعته داخل "جوال" وأحكمت غلقة ووضعته داخل حقيبة وقامت بإلقائها بأحد المجارى المائية ، وتم بإرشادها العثور على الجثة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة إزهاق الروح

كما أضافت المادة 238 من قانون العقوبات المصري أن "من تسبب خطأ في إزهاق روح شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

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