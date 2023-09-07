جراحة عاجلة لتهانى المصابة بسوسة الأذن

فوت علينا بكرة.. هذا الشعار هذه الجملة يجب أن تختفى من حياتنا إذا أردنا أن نبنى مصر الجديدة، وإذا سمح أحد المواطنين الإداريين لنفسه بتردد هذه العبارة فى إحدى الدواوين الحكومية، فغير مسموح ترديدها مع مريضة تتألم ليلًا ونهارًا بسبب اصابتها بسوسة فى الأذن جعلتها تأتى فى هذه الاجواء شديدة الحرارة من محافظة الإسكندرية، وبالتحديد من شارع البحرية التابع لحى المنتزة وتطلب نشر استغاثتها لسرعة اجراء الجراحة لها، بعد ان طافت جميع المستشفيات الخاصة، واجمعوا ان تكلفة الجراحة هى ٦٠ ألف جنيه، ومن أين لهذه المسكينة والآلام ان تأتى بهذا المبلغ، ولديها أسرة مكونة من أربعة ابناء وزوجها عامل باليومية، والكارثة انها تعانى من آلام شديدة وصداع لا ينتهى منذ ثلاثة أشهر بسبب اصابة اذنها اليسرى بـ«سوسة» وتوحهت إلى المستشفى الميرى بالإسكندرية والآلام الشديدة تفتك بها، ولكن كالعادة وكما حدث معها بالقاهره سمعت نفس الجملة المعروفة.. سوف نتصل بك، ومن خلال باب متاعب الناس بالوفد تطلق تهانى على محمد خالد صرختها إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لانقاذها من الحالة الصعبة التى تواجهها ويأمر بعلاجها على نفقة الدولة فى أقرب وقت ممكن، وقد حرصت تهانى ان تترك رقم هاتفها ٠١١٢٧٥١٥٣١٥ وعنوانها بشارع البحرية منتزة ثالث بجوار مستودع الغاز بالإسكندرية