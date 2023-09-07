بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر، ليسجل مؤشر السوق العام ارتفاعًا بنحو 42.42 نقطة، لينهي المؤشر تداولاته عند مستوى 7009.91 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.61% %، من خلال تداول 138.15 مليون سهم نُفّذت عبر 10300 صفقة نقدية، بقيمة 34 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 54ر17 نقطة ليسجل 37ر5719 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 % في المئة, جراء تداول 7ر68 مليون سهم، عبر 3839 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 ملايين دينار.

كما صعد مؤشر السوق الأول 67ر52 نقطة ليغلق عند مستوى 23ر7691 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 % في المئة من خلال تداول 4ر69 مليون سهم عبر 6461 صفقة بقيمة 27 مليون دينار.

البورصة المصرية تواصل تحطيم أرقامها القياسية

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات عربية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 9.2 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.300.1 تريليون جنيه، مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوي19375نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 3823 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5613 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 13 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 1.8مليار جنيه .

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات، اليوم الخميس، موجة صعودها القياسي بصورة جماعية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 4.1 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.294.7 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 19259 نقطة محققًا بذلك أعلي ارتفاعات له منذ تدشينه منتصف تسعينيات القرن الماضي.

صعد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%.

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.21%.