الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تواصل موجة مكاسبها وتربح 4.1 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الخميس

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الخميس موجة صعودها القياسي بصورة جماعية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم  4.1 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.294.7 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوي 19259نقطة محققا بذلك اعلي ارتفاعات له منذ تدشينه منتصف تسعينيات القرن الماضي.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% 

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.21%

 

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