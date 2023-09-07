الأهلي 2007 يواجه فاركو اليوم في افتتاح بطولة الجمهورية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، اليوم الخميس، ضيفه فاركو، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية، للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

يدخل « أهلي 2007 » مباراة اليوم أمام فاركو بتطلعات قوية نحو تحقيق أول فوز له في الموسم الجديد، لكي يؤكد أفضليته مبكرًا، ويبدأ مشواره نحو الحفاظ على لقب البطولة الذي تُوج به في الموسمين الماضيين على التوالي، إذ يأمل الفريق بقيادة مديره الفني أسامة زكي في التتويج باللقب للموسم الثالث علي التوالي.

تُوج أهلي 2007 بلقب بطولة الجمهورية في الموسم الماضي بعدما فاز على المقاولون العرب في ملعبه بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأخيرة من الموسم.

أكد أسامة زكي المدير الفني أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز بلقب البطولة مجددًا، مشيرًا إلى أن مستوياتهم تطورت بشكل كبير عن المواسم الماضية، بعد اكتسابهم خبرات كثيرة وأصبحوا على دراية كبيرة بأسلوب اللعب ويطبقونه بامتياز.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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