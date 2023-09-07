عاجل
وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان معرضًا للحرف التراثية
الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي 2007 يواجه فاركو اليوم في افتتاح بطولة الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، اليوم الخميس، ضيفه فاركو، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية، للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

 

يدخل « أهلي 2007 » مباراة اليوم أمام فاركو بتطلعات قوية نحو تحقيق أول فوز له في الموسم الجديد، لكي يؤكد أفضليته مبكرًا، ويبدأ مشواره نحو الحفاظ على لقب البطولة الذي تُوج به في الموسمين الماضيين على التوالي، إذ يأمل الفريق بقيادة مديره الفني أسامة زكي في التتويج باللقب للموسم الثالث علي التوالي.

 

تُوج أهلي 2007 بلقب بطولة الجمهورية في الموسم الماضي بعدما فاز على المقاولون العرب في ملعبه بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأخيرة من الموسم.

 

 أكد أسامة زكي المدير الفني أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز بلقب البطولة مجددًا، مشيرًا إلى أن مستوياتهم تطورت بشكل كبير عن المواسم الماضية، بعد  اكتسابهم  خبرات كثيرة وأصبحوا على دراية كبيرة بأسلوب اللعب ويطبقونه بامتياز.

 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

 

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا

 

مواد متعلقة

مدرب الأهلي يحسم مصير صفقة المهاجم محمد كوناتي

الأهلي يكثف محاولاته لحل أزمة "تاو" و"ديانج"

تفاصيل تمديد عقد علي معلول مع الأهلي

سيف الجزيري يعلق على انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

رئيس المقاولون السابق: محمد صلاح رفض الأهلي والزمالك لهذا السبب
الجريدة الورقية