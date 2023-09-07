سكرتير مساعد أسيوط يقود حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز أبنوب

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير، لافتًا إلى التنسيق المستمر بين وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وترأس المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية وبعض مخالفات البناء بمركز أبنوب، بمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة وتم خلال الحملة ازالة بعض التعديات في مهدها وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه يجري تنفيذ قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء وبمتابعة مستمرة من مسئولي ملف الازالات بالمحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مشددًا على مواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات والتصدى بكل حزم للتعديات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.

وكان محافظ أسيوط قد وجه جميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتكثيف الحملات وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف كافة المخالفات والتعديات لافتًا إلى متابعته الدورية لتنفيذ الإزالات أولاً بأول والرصد المستمر لأي حالات جديدة بالتنسيق مع وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز والاحياء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فضلا عن تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية والعقوبات التي ستتطبق على المتعدين وحرمانهم من الدعم التمويني ومطالبتهم بإزالة المخالفات على تكلفتهم الخاصة وعودة الأرض إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.