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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الأركان يناقش تطوير آفاق التعاون العسكري مع نائب وزير الدفاع السيراليوني

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد موانا برايما ماساكوى، نائب وزير الدفاع السيراليونى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى المصرية السيراليونية.

تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

الجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الإفريقية

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات التعاون التى تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الأفريقية ، مشيداً بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة فى كافة المجالات العسكرية والتدريبية لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب نائب وزير الدفاع السيراليونى عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر وسيراليون، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية سيراليون بالقاهرة.

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