استروكس وحشيش.. ضبط 8 عاطلين لاتجارهم في المخدرات بالقاهرة
تمكنت مباحث القاهرة من ضبط 5 عاطلين لاتجارهم في المخدرات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات).
كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام – سلاح أبيض).
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين
واستمرار للجهود الأمنية المبذولة لضبط وملاحقة الخارجين على القانون تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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