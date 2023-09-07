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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استروكس وحشيش.. ضبط 8 عاطلين لاتجارهم في المخدرات بالقاهرة

استروكس وحشيش
استروكس وحشيش

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط 5 عاطلين لاتجارهم في المخدرات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام – سلاح أبيض).

 اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين

واستمرار للجهود الأمنية المبذولة لضبط وملاحقة الخارجين على القانون تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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