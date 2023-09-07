استروكس وحشيش.. ضبط 8 عاطلين لاتجارهم في المخدرات بالقاهرة

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط 5 عاطلين لاتجارهم في المخدرات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام – سلاح أبيض).

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين

واستمرار للجهود الأمنية المبذولة لضبط وملاحقة الخارجين على القانون تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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