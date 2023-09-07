تفاصيل سقوط ديلر المخدرات في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات – سلاح نارى مسدس). من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام – سلاح نارى مسدس).

وفي واقعة أخرى.. ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بالتخلص من شخص باستخدام بندقية خرطوش، بحلمية الزيتون، وكان تبلغ لـ قسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل في نفس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

تبين بأن المتهم حاول التعدي على ابن شقيق المجني عليه بكلب شرس أثناء معاتبتهما فأقدم على ضربه بالنار تسبب في مصرع شاب يدعي حسن سليمان صاحب الـ٤٠ عاما، وإصابة شقيقه يدعي محسن وتم نقلهم إلى المستشفى ثم نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، ومن ثَم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتابعت الجهات المختصة التحقيق في الحادث والوقوف على كافة ملابساتها