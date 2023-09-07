البورصة تواصل تحطيم أرقامها القياسية وتربح 9.2 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات عربية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 9.2 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.300.1 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوي19375نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 3823 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5613 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 13 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 1.8مليار جنيه .