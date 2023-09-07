مروة البرجي تترشح لانتخابات الزمالك فوق السن

تقدمت الإعلامية مروة البرجي بأوراق ترشحها في انتخابات نادي الزمالك 2023 فوق السن، اليوم الخميس، بعد تأجيل أوراقها خلال الأيام الماضية بسبب عدم اكتمال، لتصبح رقم 9 في قائمة المرشحين.

وكانت مروة البرجي جاءت للنادي أمس الأربعاء للترشح، وبعد رحيلها تم اكتشاف نقص في أوراقها لترفض لجنة الترشحات قبول ملفها.

وتواصل اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة عماد البناني، استلام طلبات الترشح لـ انتخابات القلعة البيضاء، التي انطلقت أمس الأثنين في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.

وتقام انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادى، وسيتم بدء التسجيل في الكشوف من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، ويكون الاجتماع صحيحا حال حضور 10 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الاثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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