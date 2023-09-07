أمريكا تشدد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس جديد للبنان

دعت السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، إلى ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس جديد للبنان، مشددة على أهمية اختيار حكومة فعالة وقادرة على تنفيذ كافة الإصلاحات في بيروت، حتى يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته وقوته من جديد.

وقالت شيا - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، إن "من المهم جدا على كل من هم في مواقع السلطة والقرار في بيروت أن يضعوا مصلحة بلادهم أولا بعيدًا عن أي مطامع ذاتية أو سياسية".

ويأتي هذا التصريح في ظل المساعي الدولية الرامية إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في لبنان، ومن المقرر أن يتوجه مبعوث الرئيس الفرنسي إلى بيروت جان إيف لودريان، يوم الاثنين، القادم للبنان؛ لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، تأييد الدعوة إلى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذي يفضي إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن الأولوية هي لإنهاء الفراغ الرئاسي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تأييد الدعوة إلى الحوار البرلمانى وتشجيع تلاقى القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذى يفضى إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن الأولوية هى لإنهاء الفراغ الرئاسى.

جاء ذلك فى كلمته خلال بداية جلسة مجلس الوزراء اللبنانى المنعقدة اليوم الخميس، بهيئة تصريف الأعمال بجدول أعمال من 27 بندا.

ووجه ميقاتى الشكر لأشقاء لبنان العرب واللجنة الخماسية - التي تضم مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا - والدول الصديقة لسعيهم الدائم إلى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية.

وأعرب ميقاتي عن أمله فى أن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرا أن العدالة السياسية في لبنان لا تستوي إلا بتكامل مكوناته الوطنية.

وبمناسبة قرب نهاية العام الثاني للحكومة منذ تشكيلها، وجه ميقاتي التحية للوزراء على تحملهم المسئوليات بجدارة والقيام بواجبهم تجاه الوطن وتأمين استمرارية العمل الحكومي، مؤكدا أن الحكومة تصرّف الأعمال ولا تتصرف بالوطن ولا تصادر السلطة ولا تريد أن نكون بديلا لاحد، مشددا على أن تحمّل المسئولية ليس مسألة سهلة، حيث تسعى الحكومة قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، أهمها انفلات أسعار السلع والمواد والخدمات والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير العلاج وأسعار التأمين والحاجات الأساسية، معتبرا أن الحكومة مسئولة عن الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي.

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