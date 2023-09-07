وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية بدولتي تشاد ونيجيريا

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بدولتي تشاد ونيجيريا، للعام الدراسي 2022/2023م .

بلغت نسبة النجاح العامة للدولتين 39.52%، حيث تقدم للامتحان في الدولتين 950 طالبًا وطالبة، حضر منهم (830) وتخلف عن الحضور (120) نجح منهم (328) ويدخل (502) امتحانات الدور الثاني.

تعزيز مكانة مصر والأزهر في القارة الإفريقية



أعرب وكيل الأزهر عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، مع خالص دعائه للطلاب الذين لم يوفقوا بالدور الأولى بالنجاح في الدور الثاني، مؤكدًا أن هذه المعاهد في الخارج تعكس أهمية الأزهر ودوره في نشر مناهجه المعتدلة وتعزيز مكانة مصر والأزهر في القارة الإفريقية، وخدمة رسالة الإسلام السمحة.



أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر، أن امتحانات المعاهد الخارجية تتم من خلال وضع الأسئلة من قبل مستشاري المواد قطاع المعاهد الأزهرية بالمطبعة السرية بالأزهر، ثم تُرسل الأسئلة عن طريق الحقائب الدبلوماسية إلى الدول الخارجية، ويتولى المبتعثون من الأزهر الإشراف والمتابعة لعملية المراقبة وتجميع أوراق الإجابة، ثم تعود الأوراق مرة أخرى إلى الأزهر لإجراء أعمال التصحيح ثم اعتماد النتيجة في مشيخة الأزهر، وبعد ذلك إرسالها عبر السفارات لكل دولة وكذا عن طريق الإنترنت مع نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة لأبناء المسلمين وأبناء الأزهر في الخارج.

يشارك الأزهر الشريف بجناح خاص في معرض النيابة الإدارية للكتاب في دورته الرابعة بمقر نادى مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل، والذي ينعقد في الفترة من اليوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر وحتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م، والذي يستقبل زواره يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الحادية عشرة مساءً.



يشارك الأزهر بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، والتي تضم إصدارات جديدة في قضايا متنوعة تتناول محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم.

يتضمن جناح الأزهر في المعرض عددا من الإصدارات العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومركز الأزهر للترجمة الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، فضلا عن ركنا خاصا للخط العربي، لتعليم رواد المعرض فنون كتابة الخط العربي وجمالياته.