استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2210 جنيهات

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل عدم استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ارتفاع الدولار، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب صدور بيانات إيجابية في قطاع الخدمات الأمريكي، تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2210 جنيهات، كما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية، مستوى 1921 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجلا

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجلا مستوى 1474 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2205 جنيهات، وتراجع إلى مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1927 دولارًا، وانخفضت لمستوى 1917 دولارًا.

وفي سياق متصل، دعت "سوزان كولينز" رئيسة الفيدرالي الأمريكي في بوسطن إلى اتباع نهج صبور في صنع السياسات، وأضافت أنها بحاجة إلى مزيد من الأدلة لإقناعها بأنه تم ترويض التضخم.



وقالت "كولينز" في تصريحات معدة للإلقاء في بوسطن إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات اعتمادًا على كيفية البيانات التي ستصدر لاحقًا، وفق ما نقلته وكالة "سي إن بي سي" أمس.