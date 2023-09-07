الأهلي يكثف محاولاته لحل أزمة "تاو" و"ديانج"

يكثف مسؤولو الأهلي اتصالاتهم لحل أزمة الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج ثنائي فريق الكرة والتوصل لقرار لإعفاء اللاعبين من الوديات التي تقام يوم 12 سبتمبر الجاري لتجنبهم للإجهاد.

وتواصل مسؤولو الأهلي مع الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة جلال القادري من أجل إعفاء علي معلول من خوض لقاء مصر الودي يوم 12 سبتمبر الجاري ولكن القادري يتمسك ببقاء اللاعب.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة ودية ثانية ضد طلائع الجيش يوم الأحد المقبل خارج ملعب مختار التتش قبل السفر إلى السعودية يوم الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة.

الإصابات تحاصر الأهلي قبل السوبر الأفريقي

حاصرت الإصابات لاعبي فريق الأهلي قبل خوض لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري التي تستضيفها مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت الساعات الماضية إصابة محمود متولي مدافع الفريق بشد في العضلة الخلفية ، وأصبح مهدداً بالغياب عن مواجهة السوبر الأفريقي.

ويعاني أيضاً ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر من إصابة عضلية أبعدته عن ودية ألوميني السلوفيني التي فاز بها الأهلي بنتيجة 3-1 في ختام معسكره التدريبي بالنمسا.

وتبدو فرص الثنائي خالد عبد الفتاح وعمرو السولية ضعيفة للغاية في التعافي قبل مواجهة بطل الكونفدرالية بخلاف أن الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لم تكتمل جاهزيتهما البدنية.