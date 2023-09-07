الإصابات تحاصر الأهلي قبل السوبر الأفريقي

حاصرت الإصابات لاعبي فريق الأهلي قبل خوض لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري التي تستضيفها مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت الساعات الماضية إصابة محمود متولي مدافع الفريق بشد في العضلة الخلفية ، وأصبح مهدداً بالغياب عن مواجهة السوبر الأفريقي.

ويعاني أيضاً ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر من إصابة عضلية أبعدته عن ودية ألوميني السلوفيني التي فاز بها الأهلي بنتيجة 3-1 في ختام معسكره التدريبي بالنمسا.

الأهلي يفقد السولية وعبدالفتاح في السوبر

وتبدو فرص الثنائي خالد عبد الفتاح وعمرو السولية ضعيفة للغاية في التعافي قبل مواجهة بطل الكونفدرالية بخلاف أن الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لم تكتمل جاهزيتهما البدنية.

ويعيش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حالة من القلق الشديد خوفاً من أي إصابات جديدة تضرب اللاعبين خاصة الدوليين الذين انضموا للمنتخب الوطني الأول أو الأولمبي خوفاً من أي غيابات.