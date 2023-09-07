تفاصيل تمديد عقد علي معلول مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن اتفاق إدارة الكرة بالنادي الأهلي على زيادة المقابل المادي في عقد المحترف التونسي على معلول لظهير الأيسر مع تمديد عقده مع الفريق لموسم آخر حيث ينتهى عقده الأخير بنهاية الموسم الجديد استمر موسما ثانيا وحتى عام ٢٠٢٥.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلى قررت رفع قيمة عقد المحترف التونسي إلى مليون و500 ألف دولار بدلا من مليون و300 ألف دولار ليبدأ الراتب الجديد من الموسم الذي سينطلق بعد أيام.

عقد إعلاني لترضية زيزو في الزمالك

وفي سياق آخر أكد محمد شبانة أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك قد حصل على وعد من أحد رجال الأعمال المحبين للنادى بالقيام بحملة إعلانية في الفترة المقبلة بمقابل مادي مناسب.

وأضاف شبانة في تصريحات إذاعية أن تلك الحملة ستكون بمثابة ترضية لزيزو لغلق الباب على رحيله عن الزمالك واستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.