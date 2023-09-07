الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيف الجزيري يعلق على انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

علق سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأول مرة على انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع النجم الدولي إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من ميتلاند الدنماركي، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

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وقال الجزيري في تصريحات تليفزيونية صباح اليوم: " الأيام والشهور المقبلة هي ما ستثبت هل أصاب أم أخطأ إمام عاشور، ولكن أريد التأكيد أن الأمر لا يخصني والكل حر في اختياراته ".

كما علق الجزيري على رحيل سيف فاروق جعفر و يوسف أسامة نبيه: قائلًا: "قرار سيف جعفر ويوسف نبيه بالرحيل عن الزمالك أتمنى انهم ميندموش عليه في الفترة الجاية ".

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ورفض الجزيري توجيه رسالة لإدارة الزمالك من خلال برنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي قائلًا: " لو هقولهم حاجه هكلمهم مباشر في الغرف المغلقه، إحنا كلعيبه في الزمالك هنتحمل المسؤوليه كاملة ".

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