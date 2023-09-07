الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهم حيازة سلاح ناري.. فيديو

نجل الرئيس الأمريكي
نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن

يواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، تهم حيازة سلاح ناري، بالإضافة إلى ملاحقات قضائية لم تتوقف . 

 

نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن

ويعتزم القضاء الأمريكي توجيه اتهام حيازة سلاح ناري، إلى نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، قبل بداية نهاية الشهر الجاري ، وهي من بين التهم الفيدرالية ، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء. 

 

وقال المدعي العام الخاص بقضية هانتر، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي، في قضية حيازة هانتر للسلاح ، التي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات . 

 

ووافق هانتر على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي ، مقابل أن يخضع للمراقبة ، ويتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام. 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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