نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهم حيازة سلاح ناري.. فيديو

يواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، تهم حيازة سلاح ناري، بالإضافة إلى ملاحقات قضائية لم تتوقف .

نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن

ويعتزم القضاء الأمريكي توجيه اتهام حيازة سلاح ناري، إلى نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، قبل بداية نهاية الشهر الجاري ، وهي من بين التهم الفيدرالية ، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء.

وقال المدعي العام الخاص بقضية هانتر، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي، في قضية حيازة هانتر للسلاح ، التي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات .

ووافق هانتر على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي ، مقابل أن يخضع للمراقبة ، ويتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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