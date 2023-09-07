نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهم حيازة سلاح ناري.. فيديو
يواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، تهم حيازة سلاح ناري، بالإضافة إلى ملاحقات قضائية لم تتوقف .
نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن
ويعتزم القضاء الأمريكي توجيه اتهام حيازة سلاح ناري، إلى نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، قبل بداية نهاية الشهر الجاري ، وهي من بين التهم الفيدرالية ، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء.
وقال المدعي العام الخاص بقضية هانتر، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي، في قضية حيازة هانتر للسلاح ، التي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات .
ووافق هانتر على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي ، مقابل أن يخضع للمراقبة ، ويتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام.
جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.
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