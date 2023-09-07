عاجل
وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان معرضًا للحرف التراثية الجابون.. إطلاق سراح الرئيس المخلوع علي بونغو
الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

الملصق الالكتروني.. في ضوء جهود وزارة الداخلية التي تقوم بها بشكل مستمر لضبط المرور، تناشد الوزارة المواطنين بضرورة وضع الملصق الإلكتروني وحذرت من العقوبات التي قد تلحق بمن يُخالف .

txt

إدارة المرور تضبط 95999 مخالفة بمختلف المديريات

txt

حي شرق أسيوط يواصل حملاته المرور على المحلات للتنبيه بأهمية صندوق النظافة

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أوالمتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته 

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تشمل العقوبات وفق بيان صادر سابقًا عن وزارة الداخلية "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وأهابت وزارة الداخلية في وقت سابق مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني؛ تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لسيارة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته. 

وفي نفس السياق حدد قانون المرور الجديد إجمالي تكلفة تركيب الملصق الالكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتي لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون

مواد متعلقة

وزارة الداخلية تقود حمالات أمنية موسعة بجميع المديريات 

الداخلية تُكثف جهود ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

حملة مُكبرة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية

حي شرق أسيوط يواصل حملاته المرور على المحلات للتنبيه بأهمية صندوق النظافة

استقرار حركة المرور وأسعار السلع بالإسماعيلية

سائق يطعن زميله بسبب أولوية المرور في الدقي
الجريدة الورقية