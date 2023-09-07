الملصق الالكتروني.. في ضوء جهود وزارة الداخلية التي تقوم بها بشكل مستمر لضبط المرور، تناشد الوزارة المواطنين بضرورة وضع الملصق الإلكتروني وحذرت من العقوبات التي قد تلحق بمن يُخالف .

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أوالمتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تشمل العقوبات وفق بيان صادر سابقًا عن وزارة الداخلية "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأهابت وزارة الداخلية في وقت سابق مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني؛ تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لسيارة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وفي نفس السياق حدد قانون المرور الجديد إجمالي تكلفة تركيب الملصق الالكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتي لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون