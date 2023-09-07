إدارة المرور تضبط 95999 مخالفة بمختلف المديريات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24

ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وجاءت على النحو التالي فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط (4) قضايا، و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2342) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال الأمن العام: ضبط (55) قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (318) حكم قضائى متنوع و فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات": ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



وبالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 95999 مخالفة مرورية متنوعة وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (95999) مخالفة مرورية متنوعة.

وجاءت المخالافات على النحو التالي (38552) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (1124) مخالفة السير بدون تراخيص و (15) مخالفة موقف عشوائى و (5) مخالفات شروط التراخيص و (1927) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 95999 مخالفة مرورية متنوعة تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (95999) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات

التالية (38552) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(1124) مخالفة السير بدون تراخيص و (15) مخالفة موقف عشوائى و (5) مخالفات شروط التراخيص و (1927) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ىحملاتها لضبط المخالفات المرورية.