إعلان إفلاس برمنجهام ثاني أكبر مدن بريطانيا| فيديو

شكل إعلان إفلاس برمنجهام ثاني كبرى مدن بريطانيا، مفاجأة هزت الأوساط السياسية ولكنه لم يسبب مفاجأة للمجلس المحلي بالمدينة لأنها حذرت من هذا الوضع قبل نحو 3 أشهر، وقالوا إننا ملتزمون بسداد تعويضات مالية بقيمة مليار جنيه إسترليني من التعويضات على مدى العقود الماضية.

إعلان إفلاس برمنجهام ثاني كبرى مدن بريطانيا

ويرجع إعلان إفلاس برمنجهام إلى قضية عدم المساواة في الأجور ما بين الرجال والنساء والتي رفعت عام 2012، أي قبل عقد من الآن وعجز في تسديد موازنات مالية كل شهر ما بين 5 إلى 14 مليون جنيه إسترليني.

وتوجد فجوة في الميزانيات المرصودة لهذا المجلس تبلغ 87 مليون جنيه إسترليني، وما سبب إعلان الإفلاس هو مبلغ 760 مليون جنيه إسترليني أيضا كتعويضات بقضية المساواة بين الجنسين في الأجور، مما دفع المجلس لإعلان الإفلاس.

جاء ذلك خلال تقرير مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية .



