إصابة شاب بالرصاص الحي واعتقال 18 آخرين في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة اليوم الخميس، والعشرات بحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على الفلسطينيين، في مدينتي القدس وبيت لحم، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابًا أصيب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم الدهيشة، بمدينة بيت لحم، كما أصيب العشرات بحالات اختناق؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع، خلال عملية الاقتحام، التي تخللها حملة اعتقالات ومداهمات واسعة.

وفي القدس المحتلة، اعتدى مستوطنون على شاب فلسطيني، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية من مدن بيت لحم وجنين والأغوار ورام الله والقدس.