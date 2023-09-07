اليوم العالمي لمحو الأمية (معلومات)

اليوم العالمي لمحو الأمية.. يحتفل العالم في الثامن من سبتمبر كل عام باليوم العالمي لمحو الأمية وذلك من أجل التوعية بأهمية محو الأمية وتعزيز جهود القضاء عليها في جميع أنحاء العالم.

اليوم العالمي لمحو الامية

كما يعكس الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية إلتزام المجتمع الدولي بضرورة تمكين الناس من اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في حياتهم اليومية والمجتمعات التي يعيشون فيها.

زيادة الوعي بالقضاء على الأمية

ويستهدف اليوم العالمي لمحو الأمية زيادة الوعي بقيمة القضاء على الأمية، وتشجيع الدارسين الكبار على تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة.

وفي عام 1967م، كان الاحتفال باليوم الدولي لمحو الامية عندما أوضحت الأمم المتحدة أن القضاء على الأمية حق أساسي من حقوق الإنسان، ومنها حدد اليونسكو يوم 8 سبتمبر من كل عام للتوعية بالمخاطر الناجمة عن الأمية.

المؤتمر العالمي للتعليم

وقد تمّ التركيز على الدور المهم لمحو الأمية في المؤتمر العالمي للتعليم، حيثُ أشارت الأمم المتحدة عام 1990م إلى ضرورة العمل على تلبية الاحتياجات الأساسيّة للتعليم كما اعتمدها المؤتمر.

وفي عام 1997م عقد المؤتمر العالمي الخامس لتعليم الكبار في مدينة هامبورغ في ألمانيا، وتم تسليط الضوء على أهمية محو الأمّية للبالغين، كما قامت اليونسكو بتنظيم المنتدى العالميّ للتعليم في داكار عاصمة السنغال عام 2000م، حيثُ ركز هذا المنتدى على تلبية احتياجات التعليم الأساسيّة للشباب والكبار، باتّباع نهج محو الأمية الوظيفي، وخفض معدّلات الأمّية لدى البالغين بنسبة 50%.

وقد احتفلت الهيئة العامة لتعليم الكبار هذا العام باليوم العالمي لمحو الامية التى نظمها مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة تحت شعار" تعزيز محو الأمية لعالم يمر بمرحلة انتقالية : بناء الأساس لمجتمعات مستدامة وسليمة" بمقر مكتب اليونسكو بالقاهرة.