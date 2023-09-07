رئيس اتحاد طلاب الجلالة يطالب بدعم تأسيس الاتحادات في الجامعات الجديدة

قال مصطفى الأشرم رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة إن واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الاتحاد في الجامعات الجديدة هو التأسيس وعدم ربط لجان الاتحادات بالوزارات.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني.

وطالب الأشرم بدعم تأسيس الاتحادات في الجامعات الجديدة والاهتمام ببرامج التدريب في المراكز الوطنية ووضع لائحة مالية صارمة للاتحادات تخضع لإشراف وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية وكذلك ربط الاتحادات بالنقابات العامة.