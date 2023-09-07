جودة صحة الشرقية تحصل على المركز الأول في تطبيق نظام الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة

حصلت إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تطبيق نظام الإبلاغ عن الأحداث العارضة والجسيمة (OVR)، ونظام التحليل الجذري الخاص بها، والإجراءات المتخذة تجاه المصابين، والخطط التصحيحية، كما حصلت على المركز الثاني في تطبيق مشاريع برنامج الـ 5S.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن هذا يأتي ضمن مبادرة التعاون المشترك بين مصر واليابان في قطاع الرعاية الصحية، والمشروع المشترك بين وزارة الصحة والسكان المصرية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية، والذي يهدف إلي تحسين الجودة وممارسات سلامة المرضى، وتوفير خدمات صحية جيدة، في عدد من المستشفيات بمختلف محافظات مصر، من خلال بناء القدرات والمهارات القيادية لمقدمي الخدمات الصحية ومديري الخدمات الصحية في هذه المستشفيات، وتفعيل الإدارة التنظيمية في المستشفيات.

وأشار إلى أن أنشطة 5S تستخدم كأداة لتحسين بيئة العمل، من خلال تقليل الهدر بكافة أنواعه، وتحسين سير العمل وتقليل العمليات غير اللازمة، كما أنها وسيلة فعالة في بناء الفرق وتعزيز العقلية الإيجابية، وجعل بيئة العمل أكثر كفاءة ومتعة وأمان، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد إبراهيم الهلالي مدير إدارة الجودة بالمديرية، ولجميع الفرق الإشرافية بالمديرية، وفرق الجودة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، على الجهود المخلصة المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.