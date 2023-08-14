موعد إجازة المولد النبوي 2023 للموظفين.. مع اقتراب المولد النبوي الشريف يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد الإجازة بغية الاحتفال بتلك الذكرى العطرة، وهي مولد النبي صل الله عليه وسلم حيث إن الاحتفال بذكرى مولد النبي الشريف جائز ومستحب شرعًا.

إجازة المولد النبوي 2023

وتصدرت إجازة المولد النبوي 2023 مؤشرات بحث جوجل من قبل موظفي القطاع الحكومي والخاص، خاصة أن الدولة تمنح العاملين إجازة المولد النبوي 2023 للعاملين كافة.

المولد النبوي 2023

ويوافق يوم المولد النبوي 2023 يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ كما يأتي هذا التاريخ ميلاديًا 27 سبتمبر 2023، كما يتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي ليكون يوم الخميس بدلًا من الأربعاء، ليضاف إلى رصيد الموظف الحكومي 3 أيام إجازة.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

ومع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتهافت المسلمون في بقاع الأرض كافة على شراء الحلوى، والقيام بزيارة بعضهم البعض وتبادل إهداء حلوى المولد النبوي، والتي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتلك المناسبة منذ العهد الفاطمي حيث كان يتم توزيع الحلوى في الشوارع والميادين.