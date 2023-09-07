الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. محمود فوزي: الشباب هم الطاقة والأمل والقوة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن التركيبة السكانية في مصر أغلبها من الشباب.

وأضاف فوزي خلال كلمته في لجنة الشباب ومناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية أن الشباب هم الطاقة والأمل والقوة، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعول كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار مارس كل الضغوط للسماح لأكبر عدد من الشباب بالمشاركة، وأصر على ذلك، وكان جادا لخدمة الملف هو ومساعده الكاتب الصحفي زكي القاضي لإخراجه في أبهى صورة.

 وقال فوزي إن ال 10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود، وهو ما ألمسه في ملفات كثيرة جدا، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي على كافة التيسيرات التي قدمتها للحوار الوطني للسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة وكذلك أيضًا وزارة التربية والتعليم.

الجريدة الورقية