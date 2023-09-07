الدوري السعودي يحرم رونالدو من الكرة الذهبية.. "الدون" خارج القائمة لأول مرة منذ 19 عامًا

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة أمس الأربعاء قائمة تضم 30 لاعبًا يتنافسون على تحقيق الكرة الذهبية "بالون دور" والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وشهدت القائمة مفاجأة من العيار الثقيل بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عنها لأول مرة منذ 19 عاما، حيث أن أخر مرة شهدت غياب اللاعب عن القائمة كانت في عام 2003.

ويعد كريستيانو هو أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم ترشحًا لجائزة الكرة الذهبية بواقع (18 مرة)، كما أنه ثاني أكثر لاعب تتويجًا بها برصيد 5 مرات، خلف ميسي الذي حصل عليها 7 مرات.

الدوري السعودي يحرم رونالدو من الكرة الذهبية:

وأعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية أحدثت ضجة عالمية كبيرة خلال موسم الانتقالات لشتوية السابق، ليفتح "الدون" الباب أمام الكرة السعودية للانطلاق نحو العالمية.

ولم ينتظر رونالدو كثيرًا لتحقيق أول إنجازاته مع النصر بعدما قاد لفريق لتحقيق لقب البطولة العربية للأندية بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية، إلا أن فرحة اللاعب لم تدم طويلا بعدما علم بخروجه من المنافسة على الكرة الذهبية لأول مرة منذ 2004.

وكشفت المؤشرات عن تراجع أسهم اللاعب في التواجد بقائمة الكرة الذهبية الأولية والتي تضم "30 لاعبا"، وذلك بعد تركه اللعب في أوروبا والاتجاه للمنطقة العربية، خاصة وأن الفترة الأخيرة التي قضاها بقميص مانشستر يونايتد لم يوفق في تحقيق أي إنجازات.

وبالرغم من تحقيق رونالدو العديد من الأرقام المميزة بقميص النصر إلا أنها لم تشفع له بالتواجد في قائمة البالون دور ولعل أبرزها:

هداف الدوري السعودي حتى الآن.

أكثر صانع للأهداف بالدوري السعودي حتى الآن.

ساهم بـ 10 أهداف خلال هذا الموسم.

ثاني العالم بتسجيل 31 هدف لعام 2023.

وشهدت قائمة المرشحين للكرة الذهبية تواجد لاعبان من الدوري السعودي وهما الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال المرشح للبالون دور وجائزة أفضل حارس في العالم.

وضمت قائمة المرشحين للكرة الذهبية كل من:

1 - محمد صلاح - ليفربول.

2 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ.

3 - جوشكو جفارديول - لايبزيج ومانشستر سيتى.

4 - أندريه أونانا - مانشستر يونايتد.

5 - كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.

6 - بوكايو ساكا - أرسنال.

7 - كيفين دى بروين - مانشستر سيتى.

8 - جود بيلينجهام - ريال مدريد.

9 - برناردو سيلفا - مانشستر سيتى.

10 - كولو موانى - إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

11 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

12 - كفارا تسيخيليا - نابولي.

13 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

14 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان.

15 - إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا.

16 - ياسين بونو - إشبيلية والهلال.

17 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

18 - مارتين اوديجارد - أرسنال.

19 - جوندوجان - مانشستر سيتي وبرشلونة.

20 - جوليان ألفاريز - مانشستر سيتى.

21 - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

22 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد.

23 - رودري - مانشستر سيتي.

24 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

25 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

26 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.

27 - هاري كين - توتنهام.

28 - لوكا مودريتش - ريال مدريد.

29 - فيكتور أوسيمين - نابولي.

30 - كيم مين جاي - نابولي.

يذكر أن النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، هو أخر لاعب حصل على الكرة الذهبية، بعدما توج بها الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، حيث قاد الملكي لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.