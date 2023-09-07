ورشة لتدريب السيدات على اعمال الخياطة بمركز شباب الوقف

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، وبالتعاون مع إدارة شباب الوقف مركز شباب مدينة الوقف يوم الخميس الموافق ٧سبتمبر٢٠٢٣ ثاني أيام من فعاليات تنفيذ تدريب علي أعمال الخياطة والاصواف التابع لنشاط نادي الفتاة والمرأة (خطة هيئة) وهدفه إفادة الفتيات والنساء في تعلم الخياطه والحياكة من أجل عائلتها وبيتها وقد تستفاد ماديا من تلك الحرفة وعمل الاصواف وتعلم الغرز .

وذلك بمشاركة الفتيات لتحقيق مستوى أعلي معرفي واستخراج منتج من الخامات ذا قيمة وقد تكون فيما بعد مصدر رزق لهن.

وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومصطفى أبو جبل القائم بأعمال وكيل الوزارة بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل للشباب ومدير الإدارة، وعبد الشافي السيد علي مدير إدارة شباب الوقف، وأحمد علي احمد مدير مركز شباب مدينة الوقف.

كما نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بقنا، وإدارة شباب قوص، دورة تدريبية تحت شعار حرفتك صنعتك، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023 وحتي يوم الخميس الموافق 7/9/2023 والمقامة في مركز شباب حاجر خزام.

وصرح مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي ان هذه الدورات تسهم بشكل كبير في ثقل وخلق جيل مدرب وعلي تشجيع الشباب علي فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة.

وذكرت شيرين ابوالسعود مسؤل الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة ومنسقة نادي الفتاة واندية التطوع، علي أهمية هذه الورش وخلق فرص التنافس وعلي التفكير خارج الصندوق.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب.