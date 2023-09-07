الزراعة علاج وفحص ٦٥٠٠ رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بمحافظة دمياط

نفذ معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية في دمياط من يوم ٢ حتي ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.



‏وأكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٧٧ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١١٨٠ وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد ١٧٦٢ حالة وتم عمل ٢٥ عمليات جراحية وتم تحصين ٨٠٣ بالتحصينات الغير سيادية وتم تجريع أغنام ٧٣٩ وتم رش ١٤٤٨ حيوان بعدد إجمالي ٦٥٣٤ حالة لدى ١٩٨٤ مستفيد من صغار الفلاحين ومربي الماشية وقد استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور مصطفى فاضل رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، حيث تناول اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري متابعة الجهود التى حققها المعهد بإطلاق قوافل بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدأت مطلع هذا الأسبوع و انتهت امس الخميس بعدد من قرى مراكز الزرقا، كفر البطيخ، كفر سعد، فارسكور ودمياط.



هذا وقد أشادت "محافظ دمياط" بالجهود التي حققتها تلك القوافل لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الماشية وكذلك خدمات التوعية لصغار المريين والتدريب للأطباء البيطرين، معربة عن تطلعها باستمرار تلك القوافل التى يتم تنفيذها سنويًا بالمحافظة.



وقد تم تنظيم ندوة لعدد ٨٩ من أطباء المديرية والأطباء الممارسين للمهنة من خارج المديرية والمتدربين على هامش القافلة وكانت الندوة بعنوان (التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية وسبل مجابهتها).

حيث قام الدكتور مصطفى فاضل في إطار التثقيف الطبي المستمر والتشاركي بالاستماع للمشاكل الحقلية التي تجابه أطباء العمل الحقلي في المضمار الحكومي والعمل الخاص وتم طرح الحلول من واقع الأبحاث التطبيقية والخبرات الحقلية مما أدى إلى توضيح الحلول وإيجاد آليات عملية قابلة للتطبيق في ظل التحديات التي تجابه التطبيق في الحقل وذلك في إطار تفعيل الدور الرائد لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية في خدمة الثروة الحيوانية المصرية ضمن منظومة العمل المتكاملة لمعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.