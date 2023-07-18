جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية لقرية العباسة

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية العباسة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، كأول قافلة فى فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، وضمن أليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة .

وأشرف على تنظيم القافلة الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ، وبمشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى.

وتم الكشف على ٢٩٤ حالة حيوانات، ٢٦٥١ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين