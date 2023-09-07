الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

العملات العربية
العملات العربية

أسعار العملات العربية.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية في معظم العملات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وسجل الدينار الكويتي نحو 99.06 جنيهًا للشراء، ونحو 99.96 جنيهًا للبيع.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

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أسعار العملات العربية اليوم الخميس

عملات عربية

وسجل سعر الريال السعودي في 4 بنوك مصرية، نحو 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.22 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 99.06 جنيهًا للشراء، ونحو 99.96 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 8.38 جنيه للشراء، ونحو8.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 8.21 جنيه للشراء، ونحو 8.24 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو100.81 جنيه للشراء، ونحو 6100.7 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.42 جنيه للبيع.

 

وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة، وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

 

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