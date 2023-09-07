الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

"الوسائل غير التقليدية في الخطاب الديني".. إصدار جديد عن الهيئة المصرية للكتاب

الوسائل غير التقليدية
"الوسائل غير التقليدية في الخطاب الديني"

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، الإصدار الثاني والستين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، وهو كتاب: " الذكاء الاصطناعي والوسائل غير التقليدية في مجال الخطاب الديني" إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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وهذا الكتاب يبين أن الأدوات والوسائل لا يمكن الحكم عليها في ذاتها بالقبول المطلق أو الرفض المطلق، فالسكين التي تقطع وتذبح لا غنى عن منافعها شريطة تجنب مضارها، والنار التي تحرق لا غنى أيضًا عن منافعها واستخداماتها الرشيدة شريطة تجنب مضارها، وهكذا الأمر في سائر الأدوات والوسائل.

جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي

ويتناول جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي وما يرتبط بهما أو يدور في فلكهما من وسائل ذات أثر بالغ في بناء الوعي بصفة عامة وقضايا الخطاب الديني بصفة خاصة.

ويبرز دور الذكاء الاصطناعي، والوسائل غير التقليدية كالرسوم المتحركة والأفلام ثلاثية الأبعاد وغيرها في مجال بناء الوعي والخطاب الديني ولا سيما لدى النشء، ويحاول وضع أطر لضبط التعامل مع كل هذه الوسائل بما يعظم الإفادة من إيجابياتها، ويحدُّ من مخاطرها، ويعالج مشكلاتها وتحدياتها.

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