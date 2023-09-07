"بايدن" ينسحب فجأة من حفل تكريم المحاربين القدامى

ارتكب الرئيس الأميركي "جو بايدن" زلة جديدة من سلسة زلاته المتواصلة وذلك خلال حفل تكريم قادة حرب فيتنام.

ففي حادثة مثيرة للجدل،إنسحب "بايدن" من قاعة التكريم دون سابق انذار. جو بايدن .

وانتقدت وسائل الإعلام الأمريكية بشدة الرئيس كما اتهمت الصحف والمواقع الإخبارية"بايدن" بالازدراء تجاه هؤلاء الأبطال الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل بلادهم.

وتم توثيق الحادث بواسطة لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الرئيس بايدن وهو يغادر الحفل دون الانتظار للصلاة الأخيرة، بعد تكريم الكابتن المتقاعد لاري تايلور، البالغ من العمر 81 عامًا والذي شارك في حرب فيتنام.

وفي تعليقاتها على هذا الحدث، كتبت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "اتُهم الرئيس بايدن بالازدراء بعد أن غادر على عجل الجناح الشرقي للبيت الأبيض قبل اختتام حفل تسليم وسام الشجاعة لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام".

ووفقا لجندي البحرية السابق، شون رايان، الذي نقلت الصحيفة كلماته، فإن الرئيس الأمريكي يُظهر "عدم احترام مستمر" للناس، وقال: "يا له من أحمق, إن عدم احترام بايدن المستمر لأي شخص أمر مروع بكل بساطة, هاواي، العسكريون، ضحايا إطلاق النار، القائمة تطول".

تجدر الإشارة إلى أن جو بايدن أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة هذا العام، حيث يبلغ من العمر 81 عامًا.