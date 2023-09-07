الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تضبط 2715 قضية متنوعة

حملات أمنية
حملات أمنية

 

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى،بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة
الإجرامية.  من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو
الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات  وأسفرت جهودها عن ضبط (2715)
قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12281) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (192) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ،مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

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