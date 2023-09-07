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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عمر خيرت نجم ختام مهرجان القلعة.. الليلة

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء اليوم، الخميس.

 

 حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى، مختارات من اهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت ، البخيل وانا وغيرها.

 

يسبقة عرضاً لطلاب فصول الكورال بمركز  تنمية المواهب يضم عدد من اعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

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