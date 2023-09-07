تنفيذ ندوة دينية عن نتائج التفكير السلبي بالمنيا

نظمت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، ندوة دينية عن نتائج التفكير السلبي ، وذلك في اطار التعاون و التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، الأزهر الشريف .

ومجمع البحوث الإسلامية ، و الأمانة العامة للدعوة و الإعلام الديني، منطقة وعظ المنيا، إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، إدارة الوعظ بديرمواس ، بتنفيذ سلسلة من الندوات الدينية خلال شهر سبتمبر الحالي بمراكز الشباب بديرمواس ، و ذلك لتعميق الوعي الديني،و نشر الثقافة الإسلامية، و تصحيح المفاهيم و الأفكار الخاطئة.

حيث تم تنفيذ ندوة دينية عن نتائج التفكير السلبي بمركز شباب مدينة ديرمواس ، وحضر الندوة عدد من الشباب وطلائع ، حاضر الندوة الدينية ، الشيخ مؤمن أمين من إدارة الوعظ بديرمواس ، وتحدث خلال الندوة عن نتائج التفكير السلبي ، و من أهمها الإدمان ، و ذلك نتيجة الإحباط و اليأس ، و سوء الظن ، عدم الثقة بالنفس، و تحدث المحاضر عن أهمية التفكير الايجابي ، حسن الظن بالله تعالي ، تنمية القدرات الذاتية و الثقة بالنفس ، تأثير الإيمان القوي و التقرب من الله ، في التخلص من الإدمان ، و العودة إلى المسار الطبيعي للحياة المستقيمة و السليمة.

وتم التنفيذ بمركز شباب مدينة ديرمواس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ، مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب مدينة ديرمواس ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس