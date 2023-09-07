الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنفيذ ندوة دينية عن نتائج التفكير السلبي بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نظمت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، ندوة دينية عن نتائج التفكير السلبي ، وذلك في اطار التعاون و التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، الأزهر الشريف .

 

 

 

ومجمع البحوث الإسلامية ، و الأمانة العامة للدعوة و الإعلام الديني، منطقة وعظ المنيا، إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، إدارة الوعظ بديرمواس ، بتنفيذ سلسلة من الندوات الدينية خلال شهر سبتمبر الحالي بمراكز الشباب بديرمواس ، و ذلك لتعميق الوعي الديني،و نشر الثقافة الإسلامية، و تصحيح المفاهيم و الأفكار الخاطئة. 

 

 

 

حيث تم تنفيذ ندوة دينية عن نتائج التفكير السلبي بمركز شباب مدينة ديرمواس ، وحضر الندوة عدد من الشباب وطلائع ، حاضر الندوة  الدينية ، الشيخ مؤمن أمين من إدارة الوعظ  بديرمواس ، وتحدث  خلال الندوة عن نتائج التفكير السلبي ، و من أهمها الإدمان ، و ذلك نتيجة الإحباط و اليأس ، و سوء الظن ، عدم الثقة بالنفس، و تحدث المحاضر عن أهمية التفكير الايجابي ، حسن الظن بالله تعالي ، تنمية القدرات الذاتية و الثقة بالنفس ، تأثير الإيمان القوي و التقرب من الله ، في التخلص من الإدمان ، و العودة إلى المسار الطبيعي للحياة المستقيمة و السليمة.

 

 

وتم التنفيذ بمركز شباب مدينة ديرمواس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ، مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب مدينة ديرمواس ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ ومتابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس

الجريدة الورقية