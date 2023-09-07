المؤبد للمتهمين بخطف محاسب وابتزازه ببنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النيابة بالسجن المؤبد 25 عاما لمدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل بتهم الخطف والتهديد والابتزازر والسرقة بالاكراة لمحاسب باحد البنوك فى بنها بعد تهديده بنشر صورا مخلة ومفبركة لزوجته .



كانت مديرية امن القليوبية تلقت اخطارا من مامور مركز بنها يفيد قيام 3 اشخاص بخطف شخص وحجزه فى منزل عشوائى وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز و تقييده بالحبال والتعدى علية بالضرب واكراهه بالتوقيع على ايصالات امانة والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالى منها بعد الحصول على ارقامها السرية بطريق الاكراه بالسلاح.

توصلت التحريات الى ان المتهمين وهم " مدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل " قاموا بخطف المجنى عليه " محاسب " فى احد البنوك بعد قيام الاول وكان خطيب زوجة المجنى عليه السابق بتهديده بنشر صورا وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعى والانترنت .

فطلب المجنى علية التفاوض معه وباقى المتهمين وطلبوا منه مقابلتهم على الطريق الحر وعقب وصوله فى المكان المحدد قاموا بخطفه والتوجه به لاحد المنازل وسط الزراعات بدائرة مركز بنها وقاموا بربطه بالحبال وضربه واستولوا على حافظة نقوده بها فيزا اموال واجبروه على اخبارهم برقمها السرى تحت تهديد السلاح وقاموا بسحب مبلغ 18 الف جنية كما قاموا بتصويره اثناء التعدى عليه بالضرب .

نجحت اجهزة الامن فى القبض على المتهمين بعد تحديد مكان المجنى علية والقى القبض عليهم وبحوزتهم الهواتف المحمولة وعليها صور الزوجة الاصلية والصور والفيديوها الاخرى المفبركة وامرت النيابة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق