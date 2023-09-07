يونسكو توصي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم

حثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” على منع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات التي قد يُحرم المتعلمون فيها من فرص تطوير القدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية، من خلال ملاحظات العالم الحقيقي والممارسات التجريبية مثل المناقشات مع غيرهم من البشر والتفكير المنطقي المستقل، حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”.

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وشددت يونسكو، في سلسلة من المبادئ التوجيهية الصادرة اليوم الخميس في تقرير من 64 صفحة، على الحاجة إلى مناهج ذكاء اصطناعي معتمدة من الحكومات للتعليم المدرسي، وكذلك التعليم الفني والمهني.

تنظيم استخدام التكنولوجيا

كما حثّت الجهات الحكومية على تنظيم استخدام التكنولوجيا بما يتضمن حماية خصوصية البيانات ووضع قيود تحدد أعمار المستخدمين.

جدير بالذكر أن موقع YouTube أصبح سريعًا موطنًا للموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ، وتحاول الخدمة تحقيق توازن بين عشاق التكنولوجيا والشركات التي تتوق إلى حماية حقوق النشر الخاصة بهم. كشفت الشركة وشركاؤها مثل Universal Music Group (UMG) عن مجموعة من المبادئ لموسيقى الذكاء الاصطناعي. من الناحية النظرية ، يشجع هذا النهج على التبني مع الحفاظ على رواتب الفنانين.

الذكاء الاصطناعي

وللبدء يؤكد موقع YouTube أن "الذكاء الاصطناعي موجود هنا" وأنه يجب أن يكون لديه استراتيجية "مسؤولة".

وفقًا لذلك، يتم تشكيل حاضنة الذكاء الاصطناعي للموسيقى والتي ستؤثر على استراتيجية الشركة. ستساعد UMG والفنانين الذين تمثلهم (بما في ذلك Rosanne Cash و Yo Gotti و Frank Sinatra's Estate) في جمع الأفكار من تجارب الذكاء الاصطناعي على YouTube.

ويقول موقع YouTube أيضًا أن موسيقى الذكاء الاصطناعي يجب أن تتضمن "الحماية المناسبة" ضد انتهاكات حقوق النشر ، كما يجب أن توفر "الفرص" للشركاء الذين يرغبون في المشاركة، على الرغم من أن شركة الفيديو العملاقة لم توضح بالتفصيل ما سيترتب على ذلك، إلا أنها تشير إلى أنها ستبني على نظام معرف المحتوى الذي يساعد أصحاب الحقوق في الإبلاغ عن موادهم.

علاوة على ذلك، يزعم موقع YouTube أنه سيوسع سياسات المحتوى وهيكل الأمان للتكيف مع الذكاء الاصطناعي. تمتلك الشركة بالفعل أنظمة للقبض على انتهاك حقوق النشر والمعلومات الخاطئة وغيرها من الانتهاكات، لكنها تعتزم ضخ المزيد من الموارد في هذه الأساليب.

المبادئ غامضة حاليًا ولا تفعل الكثير لتغيير موقف YouTube. من المقرر تقديم مزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة، بما في ذلك السياسات والتقنيات الخاصة وتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى.

تزداد شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات التعاون والمزج غير المصرح بها (بما في ذلك فناني UMG مثل دريك وفرانك سيناترا) ، ولكنه يجد أيضًا استخدامات مشروعة.

ويستخدم أعضاء فرقة البيتلز الباقون على قيد الحياة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أغنية "نهائية" من تسجيل جون لينون ، بينما غطت الفنانة الإلكترونية هولي هيرندون دوللي بارتون باستخدام صوت AI. UMG نفسها تستكشف مقاطع صوتية مصنوعة من الذكاء الاصطناعي.

ويمكن أن تساعد مبادئ YouTube في الاستفادة من المنتجات القانونية مع تفادي الدعاوى القضائية من الفنانين والعلامات التي تشعر بالقلق من عمليات الاحتيال.