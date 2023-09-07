مدينة العلمين وجهة للحياة العصرية على الساحل الشمالي (شاهد)

قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إن مهرجان العلمين قدم مدينة العلمين كنموذج لمدينة عصرية على أرض مصر، كما أنها أصبحت وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على الساحل الشمالي.

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وأضافت “الشرقاوي” خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المهرجان جمع بين الأنشطة الترفيهية والأنشطة الثقافية والفنية، وهو ما كان واضحا للجميع، وخلق رغبة عند السياح لحضور المهرجان وزيارة مدينة العلمين.

مدينة العلمين تتميز بمشروعاتها

وتابعت: “مدينة العلمين تتميز بمشروعاتها التي تجعلها صالحة للإقامة وتجعل السائحين والمستثمرين موجودين طول السنة، وليس أشهر الصيف فقط”

من حق المصريين أن يفخروا بهذا الإنجاز

وأشارت إلى أنّ المصريين من حقهم أن يفخروا بهذا الإنجاز، حيث سلط عدد كبير من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا العربية والأجنبية على المهرجان مثل السعودية والإمارات وروسيا، وكل ذلك يكون له تأثير كبير على حركة السياحة.

