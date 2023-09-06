مهرجان العلمين إنجاز بكل المقاييس (شاهد)

قال شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، إن مصر موجودة بشكل جيد جدا في وساءل الإعلام الروسية، حيث إن الدعاية لمنتجعاتها السياحية والأنشطة السياحية المختلفة كثيرة، كما صدرت تقارير إعلامية كثيرة لفعاليات مهرجان العلمين، مشيرًل إلى أن مهرجان العلمين إنجاز بكل المقاييس قدمته مصر للعالم.

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زيارة المواطنين الروس لمدينة العلمين

وأضاف “جاد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كاميرات وسائل الإعلام الروسية تحركت على نحو مميز بشكل فيه تحفيز للمواطنين الروس من أجل زيارة هذا المكان الجديد في مصر.

فعاليات مهرجان العلمين شهدت تنوعا كبيرا

وتابع مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، أن فعاليات مهرجان العلمين شهدت تنوعا كبيرا، فقد كان هناك تنوعا غطته الكاميرات بشكل كبير جدا، حيث كانت الكاميرات موجودة على نحو مميز وانتقلت من نشاط لنشاط رياضي وثقافي ورياضي وحفلات غنائية.

وأوضح، أن كل المواطنين الروس الذين شاهدوا هذه التقارير عن مهرجان العلمين كانوا منبهرين بالمكان والفعاليات المتنوعة كلها.