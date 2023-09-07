نسبة إشغالات فنادق العلمين الجديدة 100% (ِشاهد)

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن تأثير مهرجان العلمين على حركة السياحة ممتد رغم أنه انتهى منذ أيام، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغالات في فنادق العلمين والساحل الشمالي 100%، وفقا لتصريحات المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

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شوارع مدينة العلمين

وأضاف الشاذلي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن سبة الإشغال تعني أن شوارع مدينة العلمين فيها سياح كثر، وكذلك الشواطئ، حيث يتم تقديم خدمة تليق بالمدينة، كما أن أي مشروع في مدينة العلمين سواء في المدينة الجديدة أو القديمة يشهد رواجا تجاريا في هذه الفترة، لأنه كلما زادت نسبة الإشغال كلما دلّ ذلك على وجود حركة في المدينة.

القوى الناعمة المصرية

وتابع: “المهرجان حقق مكاسبا من نوع آخر مرتبطة بالقوى الناعمة المصرية، حيث إنها استطاعت تحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية كبيرة جدا، حيث قدم المهرجان صورة إيجابية عن الفن والثقافة والسياحة المصرية للعالم كله”.

