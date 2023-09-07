تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع في مواجهة روسيا الودية اليوم

ساعات قليلة ويلتقي منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب روسيا، في مواجهة ودية تجمعهما علي ستاد السويس، وذلك خلال المعسكر المقام في السويس من الفترة 4 حتي 11 سبتمبر الجاري.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع في مواجهة روسيا

حمزة علاء

حاتم سكر ومحمد طارق وأحمد السيد عبدالنبي عمر فايد

محمود صابر وأحمد نبيل كوكا

مصطفى ميسي بلال مظهر أحمد عاطف قطة

عبدالرحمن أجويرو

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وروسيا اليوم:

يلتقي المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم مع منتخب روسيا وديًا اليوم الخميس 7 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل مباراة مصر وروسيا على قناة أون تايم سبورت.

قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر سبتمبر

حراسة المرمى: حمزه علاء، علي محمد سيحة، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا.

خط الدفاع: حاتم محمد سكر، محمد طارق، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جاد، علي محمود زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، مصطفى أشرف، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف، بلال مظهر.