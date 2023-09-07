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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء مصر.. الأحد المقبل

الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية

تشهد سماء مصر والعالم يوم الاحد المقبل ظاهرة فلكية نادرة وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء " التوأم"، حيث يشرق القمر مقترنا مع هذا النجم ، ونراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بغضون الساعة 2:20 صباحا تقريبًا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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الظواهر الفلكية المتبقية خلال يوليو

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منها اقتران الزهرة وبولوكس.. الظواهر الفلكية الأخيرة خلال مايو

الظواهر الفلكية 

كما أن أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم.

علاقة الكواكب بحدوث الزلازل 

كما أن التنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكان الفلكيين أولى الناس بدراسته، وليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

الظواهر الليلية 

ومشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء،  فضًلا عن بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

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